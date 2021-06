Gli obiettivi della ministra Cartabia: ' Dobbiamo costruire il nostro ponte di Genova della giustizia" (Di lunedì 28 giugno 2021) obiettivi chiari e difficili da raggiungere, e un parallelo che fa ben sperare e immaginare un futuro all'insegna del lavoro. 'Non dimentichiamo il ponte di Genova ricostruito in due anni con un ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 giugno 2021)chiari e difficili da raggiungere, e un parallelo che fa ben sperare e immaginare un futuro all'insegna del lavoro. 'Non dimentichiamo ildiricostruito in due anni con un ...

Gli obiettivi della ministra Cartabia: ' Dobbiamo costruire il nostro ponte di Genova della giustizia" 'Gli obiettivi sono davvero impegnativi - ha aggiunto - in 5 anni dobbiamo abbattere del 25% i tempi dei procedimenti penali rispetto al 2019 e dobbiamo abbattere del 40% i tempi di definizione del ...

