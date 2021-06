Gli insulti omofobi, poi l'aggressione: 24enne sfregiato al viso a Porta Venezia (Di lunedì 28 giugno 2021) Prima le offese di stampo omofobo accompagnate da minacce, poi unosfregio al viso dall’angolo della bocca all’occhio con un coccio di bottiglia: è l’aggressione omofoba subita alle 4 del mattino fra venerdì e sabato - come riPorta oggi Il Corriere della sera - da un ragazzo di 24 anni, barista in un locale della zona del Lazzaretto, a Milano, alla vigilia del Gay Pride, che si è tenuto sabato.Il ragazzo aveva finito il suo turno di lavoro e si era fermato in zona, ritrovo amato dai giovani, insieme a un amico, quando sono stati avvicinati da 4 persone che hanno iniziato a insultarli. Il barista e l’amico hanno tentato di allontanarsi ma ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Prima le offese di stampo omofobo accompagnate da minacce, poi unosfregio aldall’angolo della bocca all’occhio con un coccio di bottiglia: è l’omofoba subita alle 4 del mattino fra venerdì e sabato - come rioggi Il Corriere della sera - da un ragazzo di 24 anni, barista in un locale della zona del Lazzaretto, a Milano, alla vigilia del Gay Pride, che si è tenuto sabato.Il ragazzo aveva finito il suo turno di lavoro e si era fermato in zona, ritrovo amato dai giovani, insieme a un amico, quando sono stati avvicinati da 4 persone che hanno iniziato a insultarli. Il barista e l’amico hanno tentato di allontanarsi ma ...

