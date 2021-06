Gli azzurri si inginocchieranno ai quarti, ma non per la campagna Black Lives Matter (Di lunedì 28 giugno 2021) Questa volta gli azzurri si inginocchieranno. In occasione dello scontro contro il Belgio per i quarti di finale degli Europei, i calciatori dell’Italia hanno accettato di effettuare il gesto prima della partita. Lo riporta Repubblica. La Figc ribadisce ufficialmente che non si tratta comunque di un’adesione alla campagna Black Lives Matter contro il razzismo: “Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Questa volta glisi. In occasione dello scontro contro il Belgio per idi finale degli Europei, i calciatori dell’Italia hanno accettato di effettuare il gesto prima della partita. Lo riporta Repubblica. La Figc ribadisce ufficialmente che non si tratta comunque di un’adesione allacontro il razzismo: “Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per lain sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i ...

