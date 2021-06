Giustizia | la ministra Cartabia | “Noi chiamati a costruire il nostro ponte di Genova Abbattere del 25% i tempi dei processi in 5 anni”

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Non dimentichiamo ildiricostruito in duecon un cantiere che ha lavorato giorno e notte anche in piena pandemia, noi siamoildidella”. È una immagine forte quella che sceglie ladella, Marta, intervenendo al Palazzo didi Milano per presentare l’ufficio del processo e iniziando il suo “viaggio” nei distretti delle corti d’appello italiane. “Gli obiettivi sono ...

Advertising

Radio1Rai : ??Riforma della #Giustizia, #Cartabia: 'Il prossimo rinnovo del #CSM non può avvenire con le attuali leggi e questo… - globalistIT : - MariaTornielli : RT @La_Sestina: Stamattina siamo al Palazzo di Giustizia: la ministra #Cartabia visita gli uffici giudiziari milanesi e presenta il nuovo u… - rep_milano : Milano, la ministra Cartabia: 'Dobbiamo costruire il ponte di Genova della giustizia' - La_Sestina : Prof. Gian Luigi #Gatta (@LaStatale e consigliere ministra giustizia #Cartabia): nel Pnrr investimenti giustizia da… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia ministra

Il Fatto Quotidiano

10.46 Cartabia:"Serve ponte Genova" Per la riforma della, prendere a esempio la ricostruzione del ponte di Genova: lo chiede ladellaCartabia a Milano nella prima delle visite alle corti d'Appello. Il ponte,ricorda,fu "ricostruito in 2 anni con un cantiere che ha lavorato giorno e notte anche in pandemia. ...Lo ha detto ladellaMarta Cartabia intervenendo al Palazzo didi Milano per presentare l'ufficio del processo e iniziando il suo 'viaggio' nei distretti delle corti d'...Tra i temi sul tavolo della riunione della cabina di regia, potrebbe esserci anche quello della giustizia, visto che il presidente ... Un rischio «effettivo», ha riconosciuto il ministro del Lavoro ...La ministra della Giustizia: "In 5 anni dobbiamo abbattere del 25% i tempi dei procedimenti penali rispetto al 2019 e dobbiamo abbattere del 40% i tempi di definizione del processo civile” ...