Giuliana Danzè picchiata dall’ex | si mostra con il volto tumefatto | la denuncia della cantante di The Voice

Giuliana Danzè, cantante di The Voice e All Together Now, si è mostrata sui social con il volto tumefatto per le botte che le ha dato l'ex compagno. La cantante, senza trattenere l'emozione, ha poi divulgato un lungo video nel quale ha raccontato la sua storia trasformandolo un messaggio contro la violenza sulle donne. Immagini forti, cariche di dolore ed emozione ma anche la voglia di lottare affinché queste atrocità sulle donne non si ripetano più.

Ultime Notizie dalla rete : Giuliana Danzè Giuliana Danzè massacrata di botte dall'ex: 'Ci metto la faccia, questo non è amore' ... ma ho deciso di farlo perché è importante che tutti, uomini e donne oggetto di violenza trovino la forza per reagire e per denunciare': Giuliana Danzè fino a due giorni fa era conosciuta solo per le ...

'Con la speranza di un domani migliore' 'Con la speranza di un domani migliore' . Lo ha evidenziato venerdì 25 giugno scorso Giuliana Danzé vittima di violenze, postando un video su Facebook nel quale ha fatto vedere i segni ...la Danzè ha ...

'Con la speranza di un domani migliore'. Lo ha evidenziato venerdì 25 giugno scorso Giuliana Danzé vittima di violenze, postando un video su Facebook nel quale ha fatto vedere i segni della violenza subita.