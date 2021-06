Giulia Stabile, la mamma critica la figlia ma la ballerina smentisce l’intervista: la verità (Di lunedì 28 giugno 2021) Nei giorni scorsi c’è stata una piccola polemica sulla mamma di Giulia Stabile e una sua intervista a un noto settimanale, con tanto di critiche e di smentita da parte della vincitrice di Amici 20. Ma cosa sarà mai stato pubblicato di tanto strano da far partire la reazione della ballerina? LEGGI ANCHE: — Sangiovanni insultato, ‘disavventura preoccupante’: chi è il famoso VIP che ha preso le sue difese sui social È comparsa una strana intervista alla madre di Giulia Stabile, che avrebbe criticato profondamente la figlia. Tuttavia, sui social, è ... Leggi su funweek (Di lunedì 28 giugno 2021) Nei giorni scorsi c’è stata una piccola polemica sulladie una sua intervista a un noto settimanale, con tanto di critiche e di smentita da parte della vincitrice di Amici 20. Ma cosa sarà mai stato pubblicato di tanto strano da far partire la reazione della? LEGGI ANCHE: — Sangiovanni insultato, ‘disavventura preoccupante’: chi è il famoso VIP che ha preso le sue difese sui social È comparsa una strana intervista alla madre di, che avrebbeto profondamente la. Tuttavia, sui social, è ...

Advertising

VanityFairIt : In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», la ballerina Giulia Stabile e il cantautore Sangiovanni, vincitori di «… - BaritaliaNews : Amici 20, la madre di Giulia Stabile si lamenta della figlia in un’intervista ma poi Giulia nega che l’intervista c… - infoitcultura : Giulia Stabile, la madre della star di Amici: «Si è dimenticata di me e suo padre». È colpa di Sangiovanni? - infoitcultura : Giulia Stabile, la madre: «Si è dimenticata di me e suo padre». È colpa di Sangiovanni? - Rose43652647 : RT @mannaggiaaa: Giulia Stabile, sei tu il nostro grande dono. Da quel meraviglioso 14 novembre. #amemici20 -