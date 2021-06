Giovanni Veronesi: «Ripenso a mio padre e mia madre ogni giorno, sento un vuoto profondo» (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Corriere della Sera intervista Giovanni Veronesi, regista, sceneggiatore, attore e conduttore radiofonico. Fratello dello scrittore Sandro, è legato sentimentalmente all’attrice Valeria Solarino da 18 anni. «Quando mia madre mi portava al mare, avevo 5-6 anni ed ero scalmanato. Lei mi salvava la vita tutte le mattine perché se non mi avesse stretto la mano così tanto da non farmi sgusciare via, io avrei attraversato sempre con il rosso viale Kennedy a Fiumetto per raggiungere al più presto il mio amico Gerardo, figlio del bagnino. Non mi rendevo conto del pericolo». Dice che per il mestiere che fa si sente «una delle persone più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Corriere della Sera intervista, regista, sceneggiatore, attore e conduttore radiofonico. Fratello dello scrittore Sandro, è legato sentimentalmente all’attrice Valeria Solarino da 18 anni. «Quando miami portava al mare, avevo 5-6 anni ed ero scalmanato. Lei mi salvava la vita tutte le mattine perché se non mi avesse stretto la mano così tanto da non farmi sgusciare via, io avrei attraversato sempre con il rosso viale Kennedy a Fiumetto per raggiungere al più presto il mio amico Gerardo, figlio del bagnino. Non mi rendevo conto del pericolo». Dice che per il mestiere che fa si sente «una delle persone più ...

Advertising

napolista : Al Corriere: «In ogni film metto qualcosa che me li ricorda e fa sentire vicini. Non mi hanno insegnato a vivere, m… - elvira_serra : Dei figli che non ha («Non bisogna essere ingordi), dei genitori scomparsi («Sento un vuoto profondo»), della compa… - Italia_Notizie : Giovanni Veronesi: «Visito sempre Francesco Nuti in clinica, è stato il primo a credere in me» - PaoloTrombin : RT @Corriere: Giovanni Veronesi: «Visito sempre Francesco Nuti in clinica, è stato il primo a credere in me» - Corriere : Giovanni Veronesi: «Visito sempre Francesco Nuti in clinica, è stato il primo a credere in me» -