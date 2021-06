Giovanni Veronesi: “Francesco Nuti? Vado sempre a trovarlo in clinica: alle volte spero che non capisca perché ho paura che ne soffra” (Di lunedì 28 giugno 2021) “‘Guarda, i soldi guadagnati facendo una cosa che ti piace non andrebbero spesi perché sarebbe bello tenerseli, sono talmente rari. Spera nella tua vita di poterli guadagnare facendo una cosa che ti piace perché saresti veramente un privilegiato’. Da quelle centomila lire incorniciate è partito tutto. Avevo bisogno della spinta di mio babbo, mia madre era già dalla mia parte”. Le parole sono del papà di Giovanni Veronesi ed è il regista a raccontare al Corriere della Sera di quando il suo babbo gliele disse dando il via a quella che è diventata una vita da regista. “Ripenso a mio padre e a mia madre ogni giorno. Sento un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) “‘Guarda, i soldi guadagnati facendo una cosa che ti piace non andrebbero spesisarebbe bello tenerseli, sono talmente rari. Spera nella tua vita di poterli guadagnare facendo una cosa che ti piacesaresti veramente un privilegiato’. Da quelle centomila lire incorniciate è partito tutto. Avevo bisogno della spinta di mio babbo, mia madre era già dalla mia parte”. Le parole sono del papà died è il regista a raccontare al Corriere della Sera di quando il suo babbo gliele disse dando il via a quella che è diventata una vita da regista. “Ripenso a mio padre e a mia madre ogni giorno. Sento un ...

Advertising

Italia_Notizie : Giovanni Veronesi: “Francesco Nuti? Vado sempre a trovarlo in clinica: alle volte spero che non capisce perché ho p… - FQMagazineit : Giovanni Veronesi: “Francesco Nuti? Vado sempre a trovarlo in clinica: alle volte spero che non capisce perché ho p… - NelloBologna : RT @elvira_serra: Dei figli che non ha («Non bisogna essere ingordi), dei genitori scomparsi («Sento un vuoto profondo»), della compagna Va… - napolista : Al Corriere: «In ogni film metto qualcosa che me li ricorda e fa sentire vicini. Non mi hanno insegnato a vivere, m… - elvira_serra : Dei figli che non ha («Non bisogna essere ingordi), dei genitori scomparsi («Sento un vuoto profondo»), della compa… -