Ginnastica | Simone Biles battuta da Sunisa Lee! Sconfitta dopo 8 anni Definiti gli USA per le Olimpiadi | le convocate

(Di lunedì 28 giugno 2021)Lee, Jordan Chiles, Grace McCallum: questo è il quartetto che rappresenterà gli USA alledi Tokyo 2021. La Nazionale diartistica femminile partirà chiaramente con l’obiettivo di vincere la terza medaglia d’oro consecutiva nella gara a squadre e di fare incetta di allori nelle varie gare individuali. Le convocazioni sono uscite dalla classifica dei Trials andati in scena a St. Louis (Missouri, USA). Il doppio all-around disputato nel giro di 48 ore ha premiato le prime quattro in classifica sul giro completo: meccanismo brutale, impiegato anche in atletica leggera ...

Advertising

valoreassoluto_ : sto vedendo una gara di ginnastica artistica alle 2 di notte con la telecronaca in inglese a domani mattina arrivo… - thepeopleu : Sta cosa che non posso vedere i video di Simone Biles su Twitter perché gli account li rendono disponibili solo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Simone

OA Sport

Sul gradino più alto del podio degli Junior 2 troviamo Michele Paoletti (Triestina), con 9.94. Piazza d'onore per Luca D'Osso (11.13), davanti aVacca (11.24). Il più veloce dei ...... siglando il nuovo record per laitaliana, superando il precedente primato già da lei ... Al tappeto soloBiles sembra di un altro pianeta, per le altre due medaglie i giochi sono ...Simone Biles, Sunisa Lee, Jordan Chiles, Grace McCallum: questo è il quartetto che rappresenterà gli USA alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di ginnastica artistica femminile partirà chiarament ...Bacosi, Duranti, Foconi, Santarelli e Zaytsev ai Giochi in Giappone. Ignozza (Coni): "Grande orgoglio, pronti a fare l’en plein" ...