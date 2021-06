Ghost of Tsushima | l' espansione Ghost of Ikishima sempre più vicina? Registrato il sito

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima

Tom's Hardware Italia

... ma tra i giochi citati nei rumor figurano il primo gameplay del nuovo God of War 2 e l'annuncio diof Ikishima , espansione/DLC standalone diof. Inoltre, potrebbe esserci ...... e recentemente ha anche rivelato che Sony annuncerà durante lo stesso evento anche un'espansione standalone diof, in arrivo durante la fine dell'anno. È ancora presto per sapere se ...L'espansione standalone di Ghost of Tsushima chiamata Ghost of Ikishima è realtà? Qualcuno ha registrato il sito.I fan di Ghost of Tsushima hanno scovato il probabile link al sito ufficiale dell'espansione Ghost of Ikishima.