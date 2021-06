GF Vip | amicizia al capolinea fra Zorzi e Pretelli? Il tweet dell’influencer milanese lascia tutti di stucco

Advertising

Stefycr7 : RT @prelemi83099465: Al grande fratello vip 3 “storia d’amore” tratta di merda a collina su Giulia … Al grande fratello vip 5 “amicizia spe… - miogeneretotale : RT @prelemi83099465: Al grande fratello vip 3 “storia d’amore” tratta di merda a collina su Giulia … Al grande fratello vip 5 “amicizia spe… - _giogioooooo_ : RT @prelemi83099465: Al grande fratello vip 3 “storia d’amore” tratta di merda a collina su Giulia … Al grande fratello vip 5 “amicizia spe… - giada_t07 : RT @prelemi83099465: Al grande fratello vip 3 “storia d’amore” tratta di merda a collina su Giulia … Al grande fratello vip 5 “amicizia spe… - prelemi83099465 : Al grande fratello vip 3 “storia d’amore” tratta di merda a collina su Giulia … Al grande fratello vip 5 “amicizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip amicizia

...meravigliosa del programma ' Domenica In' e Mara Venier per l'occasione ha ospitato tanti, tra ... Il motociclista si è lasciato andare ed ha parlato a lungo anche della suacon Fabrizio ...... afferma: 'I due potrebbero approdare al Gf: Ciacci aveva dovuto rinunciare all'Isola dei ... Sì, è nata una tenera. 'Giovanni è un gigante buono', spiega Mariano Catanzaro a Nuovo. E ...Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli erano usciti dall’avventura del GF Vip uniti da un’amicizia che sembrava non lasciare spazio ad alcun fraintendimento. Eppure il legame tra i due si starebbe ...Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli ai ferri corti? La domanda sorge spontanea in queste ore dopo un commento su Twitter del vincitore del Grande ...