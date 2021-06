GF Vip 6, niente ritorno dell’influencer: “Non sono ancora pronta” (Di lunedì 28 giugno 2021) Ci sarebbe stato un importante rifiuto a tornare fra i concorrenti del GF Vip 6 da parte di un’influencer, che ha anche pubblicato uno sfogo in cui chiede di essere lasciata in pace da tutta la stampa. Ecco di chi si tratta. Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti, aveva già partecipato al GF Vip, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Ci sarebbe stato un importante rifiuto a tornare fra i concorrenti del GF Vip 6 da parte di un’influencer, che ha anche pubblicato uno sfogo in cui chiede di essere lasciata in pace da tutta la stampa. Ecco di chi si tratta. Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti, aveva già partecipato al GF Vip, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Inc0mprehensibl : Niente ormai è un vip l'abbiamo perso - annaAngela12 : Tutti sanno tutto di me, io non so niente di loro. Am I a…vip? - LelloPinto : @DtDonatella NIENTE. Nonostante molti vip gay lo dicano, che sono solo deleterie per il movimento, loro insistono caparbiamente. ?????????? - LorenzS12L21 : @Dominus14051 @bcnporn @JustGayTime @Hotafull @GAY__PORNO @DotadaoPaulista @onlyXXXguys @arrobapornogay… - generacomplotti : RT @deb_first1: Che bello quando vedi influencer, politici, vip, viro-star, attorucoli vari e mainstream al completo tentare di dirottare l… -