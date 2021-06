Gentiloni | Recovery occasione senza precedenti | ma serve unità

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Ilarriva al momento giusto. La ripresa è in atto. L’ottimismo è giustificato. L’Unione europea avrà almeno per i prossimi due anni una crescita economica tra il 4 e il 5 per cento. E’ una cosa”: ad affermarlo è il commissario europeo per l’Economia Paoloin un’intervista a Repubblica in cui ha ribadito che “molto dipende da noi italiani, tutti ci stanno a guardare. Abbiamo il debito più alto”. Per questo,ha auspicato solidarietà tra tutte le forze del Paese: “L’intera classe dirigente ne deve essere consapevole. Con Draghi siamo fortunati. Servirà ...

