Gazzetta | non solo De Bruyne | contro l’Italia il Belgio potrebbe perdere anche Eden Hazard

contro l'Italia, il Belgio potrebbe presentarsi senza due pedine fondamentali: De Bruyne ed Eden Hazard. La Gazzetta dello Sport scrive: "Il primo è stato azzoppato da un'entrataccia di Palhinha e si temono lesioni alla caviglia sinistra di KDB: oggi gli accertamenti strumentali, se risulteranno coinvolti i legamenti sarà dura vederlo in campo venerdì a Monaco nei quarti contro gli azzurri. Il secondo ha chiesto il cambio verso la fine perché ha sentito pizzicare la coscia destra e i medici dovranno valutare l'entità dell'infortunio ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta non M5S, Conte: alle 17.30 conferenza stampa in streaming su Facebook Il tempo del dialogo non sembra ancora finito, ma questo lunedì dovrebbe portare alle decisioni. ... Come sempre troveremo una soluzione": così Luigi Di Maio in un'intervista a La Gazzetta del ...

M5S, Di Maio: "Lavoriamo per l'unità" Così il ministro 5 Stelle Di Maio, a La Gazzetta del Mezzogiorno, sullo scontro tra Grillo e Conte. La telefonata di ieri tra l'ex premier e il fondatore del Movimento non avrebbe sciolto le ...

Belgio-Portogallo, le pagelle: Lukaku non segna ma è da 6,5. Diogo Jota se ne mangia due: 5 La Gazzetta dello Sport ANTOGNONI, Autogol evitato: l'Unico 10 resta? Evitata almeno per ora la rottura con Giancarlo Antognoni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il dialogo tra la bandiera e la società della Fiorentina si è riaperto anche per ...

Gazzetta - Koulibaly può restare a vita in azzurro: soluzione è spalmare l'ingaggio " Potrebbe discutere direttamente col presidente per decidere di restare a vita in azzurro, spalmando il proprio ingaggio su un contratto più lungo".

