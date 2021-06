GAZZETTA – Kaio Jorge: Napoli, offerta e incontro con gli agenti. Giuntoli vuole chiudere (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Napoli fa un’offerta per Kaio Jorge e incontra gli agenti per chiudere l’affare. Secondo quanto riferisce GAZZETTA dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli oramai sono mesi che lavora su questa pista ed ha una sorta di prelazione per il calciatore brasiliano. Gli azzurri ci hanno creduto fin dal primo momento e Giuntoli è convinto di poter chiudere l’affare. Il Napoli per Kaio Jorge ha fatto già pervenire un’offerta che il Santos sta ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilfa un’pere incontra gliperl’affare. Secondo quanto riferiscedello Sport, il direttore sportivo Cristianooramai sono mesi che lavora su questa pista ed ha una sorta di prelazione per il calciatore brasiliano. Gli azzurri ci hanno creduto fin dal primo momento eè convinto di poterl’affare. Ilperha fatto già pervenire un’che il Santos sta ...

Advertising

napolipiucom : #GAZZETTA – #KaioJorge: #Napoli, offerta e incontro con gli agenti. #Giuntoli vuole chiudere #Calciomercato… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Napoli-Kaio Jorge, azzurri pronti a chiudere: og… - Chiariello_CS : RT @CalcioNapoli24: - tuttonapoli : Gazzetta - Napoli vuole chiudere per Kaio Jorge: l'agente in arrivo in Italia - CalcioNapoli24 : -