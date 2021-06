Gay Pride | il volto del Papa e dei leader di destra calpestati Meloni | «Questa non è violenza?»

(Di lunedì 28 giugno 2021) I volti di personaggi sgraditi, daidel centrofino al, buttati a terra eal Gayper quella che hanno definito una “performance”. I collettivi, il mondo Lgbt e Non una di meno di Bologna hanno dato il via così alla settimana transfemminista e transnazionale. L’iniziativa, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, dovrebbe denunciare attacchi e discriminazioni «familisti e ultraconservatori», che sono la «reazione eterocispatriarcale alla nostra rivendicazione di autodeterminazione». Una rivendicazione che, però, fin dal primo atto appare all’insegna ...

borghi_claudio : Perché il rave è pericolosissima fonte di contagi mentre il gay pride è tutta salute? - NicolaPorro : Ecco a che livello può arrivare il fanatismo dei fascio-comunisti pro #ddlZan ?? @giubileif - elio_vito : Di #omofobia si muore, e non serve ora piangere, dispiacersi o disperarsi, serve una legge, subito, pure nelle scuo… - pattygatty65 : RT @fratotolo2: Questa vergogna dovrebbe essere condannata da tutti i partiti, non solo dal centrodestra. Vero @ZanAlessandro? #pride #Ddl… - pepebigne : RT @borghi_claudio: Perché il rave è pericolosissima fonte di contagi mentre il gay pride è tutta salute? -

Ultime Notizie dalla rete : Gay Pride

...LGBTQ+ non sono semplicemente una questione che riguarda la sola comunità. Sono una questione di democrazia e umanità. Auguro a tutti un meraviglioso mese di festeggiamenti legati al. ...Dio ama tutti", ha detto oggi Papa Francesco, senza far riferimento aidi questi giorni nè al Ddl Zan, che cita invece l'assessore ai Diritti di Torino. "Il bullismo, di qualunque forma, è ...Bacio gay tra Damiano David e Thomas Raggi dei Maneskin. Il cantante e il chitarrista della band romana, ospite stasera con "I wanna be your slave" alla tv polacca dell'evento Polsat SuperHit Festiwal ...Marco s’intrattiene con il suo coetaneo e due amiche fino alla quattro a poca distanza dal Mono, nel quadrilatero by night che ha il suo epicentro al Lazzaretto. «Il nostro dipendente — racconta David ...