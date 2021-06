Gasparri: "Basta segreti. Vediamo le carte su Ustica" (Di lunedì 28 giugno 2021) Il senatore Maurizio Gasparri, a 41 anni dalla strage di Ustica, chiede la desecretazione di una serie di documenti del 1980 che sono negli archivi dei Servizi segreti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) Il senatore Maurizio, a 41 anni dalla strage di, chiede la desecretazione di una serie di documenti del 1980 che sono negli archivi dei Servizi

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri Basta "Basta segreti di Pulcinella . Vediamo le carte su Ustica " "Se la verità non è completa, vogliamo vedere l'altra faccia della luna?". A dirlo è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri , che, a 41 anni dalla strage di Ustica, torna a chiedere la desecretazione di una serie di documenti del 1980 che sono negli archivi dei Servizi segreti, come aveva già fatto nel corso della ...

Ustica, Gasparri: basta ipocrisia desecretare carte per onorare vittime (ASI) “Bisogna rendere onore alle vittime di Ustica con la verità, non con le ricostruzioni fantasiose. E la verità è nota a tutti quelli che hanno letto le carte negli archivi dei servizi segreti, ch ...

