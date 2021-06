Galaxy S22 Ultra | quanto sei bello! Il top gamma Samsung tra fiction e realtàHDblog it

(Di lunedì 28 giugno 2021) Finzione o realtà? Ecco come un designer si immagina il topdi.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Exynos 2200 è un nome provvisorio ma lo usiamo per comodità per identificare il SoC che sarà il cuore pulsante nella prossima famiglia di smartphone. Si vocifera che sarà Vivo la prima ...Sul web si affacciano nuovi rumors per quanto riguarda il comparto fotografico dei prossimi dispositivi della gamma: ecco i primi dettagli trapelati. I più attenti sanno molto bene che la generazioneS20 (normale e plus) e quellaS21 (normale e Plus) di fatto montano un comparto fotografico ...Inutile dire che la serie Galaxy S22 sia tra le novità più attese dei prossimi mesi, anche se - calendario alla mano - alla presentazione ci separa ancora tanto tempo. Di informazioni, anticipazioni e ...Un designer ha pubblicato un incredibile concept di Samsung Galaxy S22 Ultra con un design mozzafiato e una fotocamera posteriore incredibile ...