G20, Italia crocevia della diplomazia. I ministri Esteri a Matera: c’è Blinken, Wang Yi in video (Di lunedì 28 giugno 2021) Due sessioni di lavoro distinte, con due obiettivi ben precisi: affrontare il tema della governance globale e del multilateralismo come strumento chiave per contrastare le crisi mondiali; rafforzare e migliorare le relazioni con il continente africano, nell'ottica di assicurare a quest'ultimo uno sviluppo sostenibile. Sono questi i principali dossier nell'agenda dei capi della diplomazia del G20 in arrivo oggi a Bari, in vista della riunione ministeriale Esteri prevista domani a Matera sotto la presidenza Italiana. Un vertice che, dopo la conferenza della ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 giugno 2021) Due sessioni di lavoro distinte, con due obiettivi ben precisi: affrontare il temagovernance globale e del multilateralismo come strumento chiave per contrastare le crisi mondiali; rafforzare e migliorare le relazioni con il continente africano, nell'ottica di assicurare a quest'ultimo uno sviluppo sostenibile. Sono questi i principali dossier nell'agenda dei capidel G20 in arrivo oggi a Bari, in vistariunione ministerialeprevista domani asotto la presidenzana. Un vertice che, dopo la conferenza...

Advertising

elenabonetti : Dal presidente Draghi parole di grande nitidezza: la riduzione delle disuguaglianze di genere deve essere una prior… - Palazzo_Chigi : #WPLSummit21 Draghi: Il nostro obiettivo in Italia è quello di investire entro il 2026 almeno 7 miliardi per la pro… - TSovrana : @AlexCasalboni @lucabattanta @lofioramonti @VittorioSgarbi @Facciamo_ECO @RossellaMuroni @AntoLombard… - CScrotone : @franco45481797 @katnip74 Scherza, vero?!? In Italia, il paese che è uscito peggio dalla pandemia fra tutti quelli… - censore_ : RT @censore_: Oggi, #blinken avrà una colazione di lavoro con l'omologo italiano, o #bibitaro al quale toccherà presiedere a Bari il 1 G20… -