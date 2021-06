Fugge dal Tigrè il governo ad interim, avanzano i ribelli (Di lunedì 28 giugno 2021) In Etiopia il governo ad interim dello Stato regionale del Tigrè si è ritirato oggi mentre avanzano i ribelli nella capitale locale, come ha detto un funzionario dell'esecutivo di transizione che ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 giugno 2021) In Etiopia iladdello Stato regionale delsi è ritirato oggi mentrenella capitale locale, come ha detto un funzionario dell'esecutivo di transizione che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Fugge dal Fugge dal Tigrè il governo ad interim, avanzano i ribelli In Etiopia il governo ad interim dello Stato regionale del Tigrè si è ritirato oggi mentre avanzano i ribelli nella capitale locale, come ha detto un funzionario dell'esecutivo di transizione che ha ...

