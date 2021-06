Francia verso le presidenziali, «la partita sarà a tre» (Di lunedì 28 giugno 2021) C’è l’illusione che il vecchio mondo sia tornato. Il secondo turno delle elezioni regionali e dipartimentali francesi, domenica, ha premiato gli uscenti: la destra dei Républicains (Lr) ha confermato la presidenza nelle sette regioni che già governava (e in 64 dipartimenti), i socialisti restano al comando nelle 5 regioni che già avevano (ma il Pcf incassa la perdita del solo dipartimento che dirigeva, il Val-de-Marne, passato a Lr). L’astensione vince di nuovo al secondo turno, con solo un piccolo rialzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 28 giugno 2021) C’è l’illusione che il vecchio mondo sia tornato. Il secondo turno delle elezioni regionali e dipartimentali francesi, domenica, ha premiato gli uscenti: la destra dei Républicains (Lr) ha confermato la presidenza nelle sette regioni che già governava (e in 64 dipartimenti), i socialisti restano al comando nelle 5 regioni che già avevano (ma il Pcf incassa la perdita del solo dipartimento che dirigeva, il Val-de-Marne, passato a Lr). L’astensione vince di nuovo al secondo turno, con solo un piccolo rialzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

