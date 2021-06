Francia, Varane: “Tanta delusione per l’eliminazione” (Di martedì 29 giugno 2021) Il difensore francese, Raphael Varane, ha commentato a caldo nel post partita, l’eliminazione della Nazionale francese da Euro 2020 a seguito della scontista contro la Svizzera. “Nel secondo tempo siamo riusciti a reagire bene, sono rientrati in partita dopo i due gol di vantaggio. È difficile trarre delle conclusioni, ora c’è solo delusione, difficile analizzare“. Foto: Profilo Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Il difensore francese, Raphael, ha commentato a caldo nel post partita,della Nazionale francese da Euro 2020 a seguito della scontista contro la Svizzera. “Nel secondo tempo siamo riusciti a reagire bene, sono rientrati in partita dopo i due gol di vantaggio. È difficile trarre delle conclusioni, ora c’è solo, difficile analizzare“. Foto: Profilo Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TshabaMomo30 : Dare la #Francia come già vincente vuol dire non capire né seguire il calcio. Difesa pessima: #Varane mai leader e… - GarboeK : Sì adesso Damiani dice che la Francia non è una grande squadra e Varane e Kimpembe sono mediocri ?? #Skysport… - MCalcioNews : Francia eliminata ai rigori, Varane: 'Adesso c'è solo delusione, difficile commentare questa sconfitta'… - MagdiBruja : @helenio75 Avevo detto ad alcuni utenti di Twitter che Kimpembe-Varane era l’anello debole non solo della Francia m… - nnewangelh : tifo la Francia solo perché ci sono Varane e Benzema e perché c'è Mbappè che poi verrà da noi -