Francia-Svizzera lunedì 28 giugno | ore 21 | formazioni | quote | pronostici Probabile difesa a tre per Deschamps

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ottavi di finale di Euro 2020 ed è quasi un derby la sfida odierna che mette di fronte i campioni mondiali uscenti e vicecampioni europei dellaai cugini della. La squadra diviene da un girone superato non senza difficoltà, con una vittoria e due pareggi in 3 partite e il rischio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

BDario22 : @vocedelromatw Croazia Spagna 0 a 0 Francia Svizzera 3 a 0 (Griezmann Benzema Rabiot) - bancopostismo : @vocedelromatw @Pormeccartnei1 @manuroma8 @filo_asr1927 @iamfedericooo @mayoraltitolare @Dave_La_Pioggia… - MarrellaAlessia : @vocedelromatw Croazia Spagna 1-2 Francia Svizzera 2-0 - Asr1927Fabio : @vocedelromatw Croazia Spagna 1-3 Francia Svizzera 3 0 - Sig_Ceretti : @vocedelromatw @Pormeccartnei1 @manuroma8 @filo_asr1927 @iamfedericooo @mayoraltitolare @Dave_La_Pioggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Svizzera

Spread the love Altri due ottavi di finale ad Euro...La vincente sfiderà una train campo stasera alle ...Altre due gare importanti si giocheranno oggi con in campo tre big Alle ore 18 grande sfida, con la Croazia che affronterà la Spagna a Copenaghen. Due squadre che hanno conquistato la qualificazione a ...Il primo tiro da fuori area di Thorgan Hazard trova fuori posizione Rui Patricio e centra il bersaglio Va fuori il Portogallo, campione in carica, battuto 1-0 da una rete di Thorgan Hazard. È una ghio ...