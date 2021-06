Francia Svizzera LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di lunedì 28 giugno 2021) All’Arena Nazionale di Bucharest, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Francia e Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Arena Nazionale” di Bucharest, Francia e Svizzera si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Francia Svizzera 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) All’Arena Nazionale di Bucharest, ilvalido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra, risultato,All’ “Arena Nazionale” di Bucharest,si affrontano nelvalido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo ...

Advertising

giucruciani : Il mio pronostico su Francia Svizzera è 3-0 marcatore K. Benzema #TwittEuro20 #K.Benzema #campionatopronostici @twitteuro20 - gianlusempri : Il mio pronostico su Francia Svizzera è 4-1 marcatori P. Pogba,X. Shaqiri #TwittEuro20 #P.Pogba #X.Shaqiri… - lagoleada_it : Stanno per concludersi gli ottavi di finale di #EURO2020: questa sera, alle ore 21:00, si affronteranno #Francia e… - bubinoblog : GLI EUROPEI CON BUBINO: LA SFIDA FRANCIA-SVIZZERA PER UN POSTO AI QUARTI DI FINALE - max_vierin : Questa sera dovrebbe vincere la Francia, ma la Svizzera non è debole. -