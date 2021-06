Francia-Svizzera, la serie dei rigori: fatale l’errore di Kylian Mbappé (VIDEO) (Di martedì 29 giugno 2021) A Bucarest la Svizzera stacca il pass per i quarti di finale dopo una gara avvincente contro la Francia. Nel primo tempo Seferovic porta avanti gli uomini di Petkovic. Nella ripresa la Svizzera fallisce il raddoppio sbagliando un rigore con Rodriguez. La doppietta di Benzema ribalta la sfida. La rete di Pogba porta avanti la Francia 3-1 ma ancora Seferovic e Gavranovic allungano il match ai tempi supplementari, comunque non sufficienti a sancire un vincitore. Ai rigori decisivo l’errore di Kylian Mbappé, valevole il pass elvetico per i quarti di finale ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) A Bucarest lastacca il pass per i quarti di finale dopo una gara avvincente contro la. Nel primo tempo Seferovic porta avanti gli uomini di Petkovic. Nella ripresa lafallisce il raddoppio sbagliando un rigore con Rodriguez. La doppietta di Benzema ribalta la sfida. La rete di Pogba porta avanti la3-1 ma ancora Seferovic e Gavranovic allungano il match ai tempi supplementari, comunque non sufficienti a sancire un vincitore. Aidecisivodi, valevole il pass elvetico per i quarti di finale ...

Advertising

_the_jackal : #FranciaSvizzera - Stiamo esultando perché la Svizzera l’ha meritata, mica perché la Francia è fuori! #EURO2020 - rtl1025 : C'è altro da aggiungere? La #Francia eliminata dalla #Svizzera dopo i calci di rigore e a #NoiDireGol l'abbiamo pr… - pisto_gol : Il Calcio è fantastico, come la Vita. Piccola Grande Svizzera, grazie per lo spettacolo. E grazie anche alla Franci… - TeoBellan : A ottobre 2017 in Svizzera (fonte Blick) accostarono Vladimir Petkovic alla panchina del Milan, dato che Montella e… - SrGuachiman : RT @ChiamarsiBomber: La clamorosa eliminazione della Francia non può offuscare l'impresa degli svizzeri che accedono ai quarti di un europe… -