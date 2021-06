Francia-Svizzera | invasione di campo a Bucarest Rabbia social | “Uefa censura ma mostra Eriksen” FOTO

Advertising

ZZiliani : Per la serie: “Diamo a Cesare quel che è di Cesare”, ricordo che nel #Novara ha giocato, oltre che #BrunoFernandes… - DeeP_InSiDe89 : RT @sportface2016: #FranciaSvizzera, invasione di campo a Bucarest. Rabbia social: '#Uefa censura ma mostra #Eriksen', la foto https://t.co… - BiscioneA : SICURAMENTE LA FRANCIA NE FARÁ 3 ALLA SVIZZERA NEL SECONDO TEMPO, PERÒ LA FRANCIA CHE HO VISTO NEL PRIMO TEMPO, FA… - Delirio897J : RT @salpaladino: Momblano sta arbitrando Francia Svizzera - Matty2094 : RT @salpaladino: Momblano sta arbitrando Francia Svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Svizzera

Le formazioni ufficiali(3 - 4 - 1 - 2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, ... Didier Deschamps(3 - 4 - 1 - 2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, ...SEGUI LA DIRETTA La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si concluderà con la partita delle 21.00, che verrà giocata all' Arena Naional di Bucarest tra. Les Bleus hanno chiuso primi nel girone di ferro dell'europeo, quello di Germania e Portogallo, con solo 5 punti e non perdendo mai nei due scontri con le big. Gli elvetici, al ...Dopo 45' molto belli, Svizzera avanti sulla Francia grazie alla rete di Seferovic. Il 9 elvetico è stto bravissimo a schiacciare all'angolino il cross di Zuber. Si fa in salita ora per la Francia.La domanda è arrivata principalmente dalle seguenti regioni: Francia (30 per cento), Germania/Austria (20 per cento), UK (13 per cento), Benelux (9 per cento), Italia (7 per cento), Penisola Iberica ...