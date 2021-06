Francia-Svizzera, il gol di Pogba è un capolavoro: la magia sotto l’incrocio [VIDEO] (Di lunedì 28 giugno 2021) La Francia ha ribaltato la Svizzera. Partita incredibile nell’ottavo di finale di Euro 2021, la squadra di Deschamps ha rischiato veramente tantissimo. La compagine di Petkovic passa in vantaggio con Seferovic, nel secondo tempo gravissimo errore su calcio di rigore di Rodriguez. L’attaccante Benzema ribalta tutto in due minuti, il primo gol del calciatore del Real Madrid è veramente da capogiro. La Svizzera non riesce a reagire, nel finale Pogba regala i due gol di distacco con una prodezza da lontano. QUE GOLAÇO DO Pogba. MEU DEUS DO CÉU. pic.twitter.com/1D3ztR8REN — Thomas Alencar (@unitedcavs) June ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 giugno 2021) Laha ribaltato la. Partita incredibile nell’ottavo di finale di Euro 2021, la squadra di Deschamps ha rischiato veramente tantissimo. La compagine di Petkovic passa in vantaggio con Seferovic, nel secondo tempo gravissimo errore su calcio di rigore di Rodriguez. L’attaccante Benzema ribalta tutto in due minuti, il primo gol del calciatore del Real Madrid è veramente da capogiro. Lanon riesce a reagire, nel finaleregala i due gol di distacco con una prodezza da lontano. QUE GOLAÇO DO. MEU DEUS DO CÉU. pic.twitter.com/1D3ztR8REN — Thomas Alencar (@unitedcavs) June ...

