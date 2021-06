Francia-Svizzera | derby e rivalità | 600 km di confine | ma nel calcio non c’è storia

(Di lunedì 28 giugno 2021) Kante, Pogba, Griezmann, Mbappe, Benzema. Provate a immaginare una squadra in cui questi possano giocare assieme. Fa paura pensare che questa esista già, fa paura lae le sue individualità. Meno alla voce collettivo, ma è probabile che a questi livelli passi in secondo piano e che Deschamps da bravo assemblatore lo abbia capito e non abbia voluto insistere nell’impartire un ordine tattico. Dopo la fase a gironi di Euro 2020 superata con 5 punti e con il mezzo passo falso con l’Ungheria che ha fatto discutere, adesso arriva lain untra due popoli che condividono una lingua in comune e 600 km di ...

Alle ore 21 invece alla National Arena di Bucarest sarà la volta di, con il ct transalpino Didier Deschamps che avverte i suoi: 'Hanno punti di forza e sono capaci di cose buone. ...unaun po' puritana quella che stasera affronta laper gli ottavi di finale. Da capire poi se il pieno di ormoni possa risultare benefico per i campioni del Mondo in carica che da più di ...Di seguito, le gare degli ottavi di finale di Euro 2020 in programma oggi. Alle ore 18 la Spagna di Fabian Ruiz sfiderà la Croazia, mentre alle ore 21 la Francia affronterà la Svizzera. Croazia-Spagn ...In serata alle 21:00 in diretta su Rai 1, Francia e Svizzera si giocano l’accesso ai quarti di finale. Ecco le probabili formazioni: FRANCIA: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Kanté, Pogba, R ...