Francia Svizzera 3-3 LIVE | miracolo di Sommer su Pavard | partita stupenda!

(Di lunedì 28 giugno 2021) All’Arena Nazionale di Bucarest, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Arena Nazionale” di Bucharest,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-3 MOVIOLA 2? Occasione Varane – Colpo di testa del difensore del Real, tutto solo in area su angolo di Griezmann dalla sinistra, ma palla alta. 6? Occasione Benzema – Bella azione dellacon palla ...

RussianMike31 : RT @Jess_Tommo_: Da una parte vorrei che vincesse la Svizzera, ma dall'altra vorrei anche una partita Italia vs Francia... vi prego ditemi… - Gianniprofondo : O noi siamo meglio della Francia o la Svizzera sta facendo una partita assurda - Gianlui78807380 : #FranciaSvizzera La modestia della Svizzera esaltata dalla supponenza della Francia. - sportface2016 : #FranciaSvizzera, #Deschamps perde anche #Benzema ai supplementari dopo aver già sostituito #Griezmann - marcosalemi67 : @Marcello742 Oppure chi sarà promossa tra la Francia dell'ex Psg Rabiot e la Svizzera dell'ex laziale Lichtsteiner? ??

SEGUI LA DIRETTA La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si concluderà con la partita delle 21.00, che verrà giocata all' Arena Naional di Bucarest tra. Les Bleus hanno chiuso primi nel girone di ferro dell'europeo, quello di Germania e Portogallo, con solo 5 punti e non perdendo mai nei due scontri con le big. Gli elvetici, al ...Due partite in programma oggi: gli spagnoli hanno superato i croati dopo i supplementari e conquistano i quarti a San Pietroburgo. Incontreranno la vincente del match tra i campioni del mondo e gli ...Dopo il rigore sbagliato, la doppietta di Benzema e la ciliegina di Pogba, sembrava essere in controllo la Francia. La Svizzera non ci sta e recupera due reti con la doppietta di Seferovic e la rete ...Dopo il rigore sbagliato, la doppietta di Benzema e la ciliegina di Pogba, sembrava essere in controllo la Francia. La Svizzera non ci sta e recupera due reti con la doppietta di Seferovic e la rete d ...