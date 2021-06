Francia Svizzera 0-1 LIVE: Sommer anticipa Benzema (Di lunedì 28 giugno 2021) All’Arena Nazionale di Bucharest, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Francia e Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Arena Nazionale” di Bucharest, Francia e Svizzera si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Francia Svizzera 0-1 MOVIOLA 2? Occasione Varane – Colpo di testa del difensore del Real, tutto solo in area su angolo di Griezmann dalla sinistra, ma palla alta. 6? Occasione Benzema – Bella azione della ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) All’Arena Nazionale di Bucharest, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Arena Nazionale” di Bucharest,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 2? Occasione Varane – Colpo di testa del difensore del Real, tutto solo in area su angolo di Griezmann dalla sinistra, ma palla alta. 6? Occasione– Bella azione della ...

