Francia, Le Pen non sfonda ma la destra gollista è prima. La sinistra gioisce per la sberla ricevuta (Di lunedì 28 giugno 2021) Xavier Bertrand, che si autodefinisce “il gollista sociale”, è il vincitore delle regionali in Francia e già pensa all’Eliseo. In generale, dal voto francese emerge il successo del centro-destra guidato dai neo gollisti, tengono i socialisti alleati dei verdi. Rieletti tutti gli uscenti. Il voto ha avuto un astensionismo record di circa il 65%. Marine Le Pen non conquista, come prevedevano i sondaggi, la regione Provenza-Alpi- Costa Azzurra. Il gollista Bertrand pensa all’Eliseo E ora il gollista Xavier Bertrand (nella foto insieme con la moglie) annuncia la volontà di essere “il terzo uomo” alle prossime ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Xavier Bertrand, che si autodefinisce “ilsociale”, è il vincitore delle regionali ine già pensa all’Eliseo. In generale, dal voto francese emerge il successo del centro-guidato dai neo gollisti, tengono i socialisti alleati dei verdi. Rieletti tutti gli uscenti. Il voto ha avuto un astensionismo record di circa il 65%. Marine Le Pen non conquista, come prevedevano i sondaggi, la regione Provenza-Alpi- Costa Azzurra. IlBertrand pensa all’Eliseo E ora ilXavier Bertrand (nella foto insieme con la moglie) annuncia la volontà di essere “il terzo uomo” alle prossime ...

