Francia fuori da Euro 2020 ai rigori | impresa della Svizzera | Sommer ferma Mbappé

Advertising

_the_jackal : #FranciaSvizzera - Stiamo esultando perché la Svizzera l’ha meritata, mica perché la Francia è fuori! #EURO2020 - CB_Ignoranza : La Francia è fuori dall'Europeo Kylian Mbappé sbaglia il rigore decisivo ? #Mbappè #Euro2020 - Gazzetta_it : Clamoroso a #EURO2020: Francia fuori. #Mbappè spaglia il rigore decisivo con la Svizzera #FRASUI #FRA #SUI - 1Dmydroga28 : RT @fineelinexwalls: tuttx noi ora che la francia é fuori: #FranciaSvizzera - arihoran17 : yeah sex is cool but la francia è fuori dagli europei -

Ultime Notizie dalla rete : Francia fuori

Discutibile la scelta di buttare via un contropiede calciando al volo daarea, pallone alle ... Mbappé 5,5 : prova a trascinare lanell'abulico primo tempo, facendo impazzire Elvedi. Nella ...E' notizia di oggi della partecipazione, come- quota di Kessie con la sua Costa d'Avorio. L'ivoriano si aggiunge così a Kalulu, chiamato dalla. Per seguire e interagire in DIRETTA ...Dopo un 3-3 ricco di emozioni, la gara va ai supplementari e quindi ai rigori, con parata decisiva di Yann Sommer su Kylian Mbappé.BUCAREST (ROMANIA) - Favola Svizzera, la Francia crolla ai rigori. Colpo di scena a Bucarest dove i campioni del mondo escono di scena nella lotteria dei rigori contro una strepitosa Svizzera. Sotto 3 ...