Fp Cisl su infermieri nelle Rsa: 'Sul metodo non ci siamo' (Di lunedì 28 giugno 2021) "Da eroi a invisibili in pochi mesi, nonostante i sacrifici e l'impegno profuso a tutela della collettività. Non ci stiamo a decisioni prese sopra le nostre teste senza coinvolgerci". Così la ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 28 giugno 2021) "Da eroi a invisibili in pochi mesi, nonostante i sacrifici e l'impegno profuso a tutela della collettività. Non ci stiamo a decisioni prese sopra le nostre teste senza coinvolgerci". Così la ...

Ultime Notizie dalla rete : Cisl infermieri Fp Cisl su infermieri nelle Rsa: 'Sul metodo non ci siamo' Non contestiamo l'ordinanza che prova a arginare un problema di organico a cui a pandemia finita bisognerà seriamente trovare una soluzione " spiega la Fp Cisl - ma il metodo adottato dalla Regione e ...

Infermieri inviati nelle Rsa, Fp Cisl: 'Prima dell'ordinanza serviva un confronto sindacale' "Siamo consapevoli del grande momento di difficoltà che stiamo vivendo e per primi abbiamo a cuore la tutela degli ospiti delle Rsa " dice la Fp Cisl Toscana " ma l'emergenza in cui viviamo da ormai ...

Infermieri, accordo Asl-Rsa. Cisl: “Contestiamo il metodo" gonews Sanità:Cisl,accordo Asl su infermieri Rsa sopra nostre teste (ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - "Da eroi a invisibili in pochi mesi, nonostante i sacrifici e l'impegno profuso a tutela della collettività. Non ci stiamo a decisioni prese sopra le nostre teste senza coin ...

Accordo Asl-Rsa sulla carenza di infermieri, Cobas e Cisl contro la Regione: “Ci usano come oggetti” “Da eroi a invisibili in pochi mesi, nonostante i sacrifici e l’impegno profuso a tutela della collettività. Non ci stiamo a decisioni prese sopra le nostre teste senza coinvolgerci” Cisl e Cobas dell ...

