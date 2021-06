Foto e video concept Samsung Galaxy S22 Ultra, fotocamera pazzesca (Di lunedì 28 giugno 2021) Manca ancora diverso tempo al lancio del Samsung Galaxy S22, anche se qualcosa ha iniziato già a circolare su Internet. Come riportato da ‘SamMobile‘, ci sono stati fan che si sono dilettati a realizzare qualche concept, alcuni decisamente interessanti. Il Samsung Galaxy S22 protagonista del rendering di cui vogliamo parlarvi si concentra sulla configurazione quad-camera più grande sul retro, e sull’ulteriore assottigliamento delle cornici intorno allo schermo. Poiché le voci sul Samsung Galaxy S22 Ultra con una Fotocamera selfie sotto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Manca ancora diverso tempo al lancio delS22, anche se qualcosa ha iniziato già a circolare su Internet. Come riportato da ‘SamMobile‘, ci sono stati fan che si sono dilettati a realizzare qualche, alcuni decisamente interessanti. IlS22 protagonista del rendering di cui vogliamo parlarvi si concentra sulla configurazione quad-camera più grande sul retro, e sull’ulteriore assottigliamento delle cornici intorno allo schermo. Poiché le voci sulS22con unacamera selfie sotto ...

Advertising

corsi_gabriele : Comunque a me potete chiedere le foto come e quando volete. Anche senza di me ?????? - MediasetTgcom24 : Germania, un uomo accoltella passanti a Wurzburg: 'Ci sono morti e feriti' | FOTO E VIDEO #Wurzburg… - DiMarzio : #Inter, le immagini dell'arrivo di #Calhanoglu all'aeroporto - elior_nat : RT @canyamanitalian: Nuova Instagram story di Can che posta questa meravigliosa foto a Marmaris sulle note di Aiello: Festa ??Ma per restar… - 4urlve : quando la fidanzata di x mette foto con lui -