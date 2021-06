Forza Italia verso lo strappo con «il civico» Maresca (Di lunedì 28 giugno 2021) «Aspettiamo serenamente il tavolo di centrodestra»: è la dichiarazione di ieri di Catello Maresca, pm in aspettativa candidato a sindaco di Napoli, disponibile a una coalizione con i politici dello schieramento ma senza i simboli di Lega, FdI e Fi. In attesa dell’incontro a Roma dei leader previsto per oggi (salvo nuovi rinvii), in città le acque si stanno facendo turbolente. Salvini non ha problemi con lo schema civico perché la Lega non è un brand spendibile ma Forza Italia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 28 giugno 2021) «Aspettiamo serenamente il tavolo di centrodestra»: è la dichiarazione di ieri di Catello, pm in aspettativa candidato a sindaco di Napoli, disponibile a una coalizione con i politici dello schieramento ma senza i simboli di Lega, FdI e Fi. In attesa dell’incontro a Roma dei leader previsto per oggi (salvo nuovi rinvii), in città le acque si stanno facendo turbolente. Salvini non ha problemi con lo schemaperché la Lega non è un brand spendibile ma… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

