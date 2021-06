Forza Horizon 5 avrà un sistema meteo localizzato ' next-gen' che offrirà moltissima varietà

(Di lunedì 28 giugno 2021) Playground Games sta realizzando qualcosa di speciale con5. Il gioco sarà una delle esperienze di punta su Xbox Series X con il 4K e HDR a 30FPS e completo di grafica ray-tracing in modalitàVista, ma l'immersione arriverà da tutte le angolazioni. Gli ambienti saranno ultra-realistici e gli sviluppatori utilizzeranno acquisizioni del cielo con risoluzione 12K di fascia alta per rendere5 più bello che mai, completo di nuove ottimizzazioni per l'illuminazione globale, le ombre e ildinamico. Gli effettirologici, in particolare, ...

Playground Games sta realizzando qualcosa di speciale con5 . Il gioco sarà una delle esperienze di punta su Xbox Series X con il 4K e HDR a 30FPS e completo di grafica ray - tracing in modalità ForzaVista, ma l'immersione arriverà da tutte le ...... Project Mara, Senua's Saga: Hellblade II O bsidian Entertainment : Grounded, Avowed, The Outer Worlds 2 Playground Games :5, Fable The Coalition : Gears of War voci su una nuova IP ...Tra le feature più interessanti di Forza Horizon 5 spicca il meteo dinamico localizzato, in grado di offrire una varietà inedita agli scenari: ecco come funziona.. Forza Horizon 5 vanterà un meteo ...Il sistema meteo di Forza Horizon 5 offrirà tonnellate di varietà, con condizioni meteorologiche diverse a seconda delle varie aree della mappa.