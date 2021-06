Forza Horizon 5 avrà un sistema meteo localizzato che offrirà moltissima varietà

(Di lunedì 28 giugno 2021) Playground Games sta realizzando qualcosa di speciale con5. Il gioco sarà una delle esperienze di punta su Xbox Series X con il 4K e HDR a 30FPS e completo di grafica ray-tracing in modalitàVista, ma l'immersione arriverà da tutte le angolazioni. Gli ambienti saranno ultra-realistici e gli sviluppatori utilizzeranno acquisizioni del cielo con risoluzione 12K di fascia alta per rendere5 più bello che mai, completo di nuove ottimizzazioni per l'illuminazione globale, le ombre e ildinamico. Gli effettirologici, in particolare, ...

