Fortnite stagione 7 | le sfide della settimana 4

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tornano le nostre guide sulleli di, stavolta ci gettiamo a capofitto nella7: ecco tutte le nuovedisponibili Ritornano le nostre guide a tema, con un’attenzione particolare a quelle che saranno leli delle stagioni che via via si susseguiranno nel gioco. L’ultima corposa patch del titolo ha portato nelle mani di tutti i fan la nuova7, con un corposo aggiornamento che ha anche aggiunto una nuova modalità di ...

L'universo diè fatto di continue contaminazioni, dai supereroi a personaggi reali come la stella del PSG Neymar : con l'arrivo del Capitolo 2 della7 è stato il turno di Superman. E dopo aver ...Per presentare al meglio l'arrivo del Dio dell'inganno Marvel all'interno di, Epic Games ... Anche se Loki non è propriamente un alieno, vi ricordiamo che lacorrente del titolo Epic ...Diamo un'occhiata al pacchetto contenente la skin di Loki in arrivo a luglio per tutti gli abbonati a Fortnite Crew.Tornano le nostre guide sulle sfide settimanali di Fortnite, stavolta ci gettiamo a capofitto nella settimana 4 della stagione 7.