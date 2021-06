Fortnite Estate Cosmica | Guida alle Sfide Freaky Flights

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’incontinua con le, le quali se portate a termine vi permetteranno di ricevere tre nuove ricompense gratuite ed esclusive. Come completare lePercorri 5000 metri su Stormwing X-4 inLa prima sfida è molto semplice, vi basterà prendere un’aereo e volare fino a raggiungere 5000 metri complessivi, evitate di inseguire gli altri giocatori ma volate liberamente da un punto all’altro. Spendi monete per comprare ...

Advertising

Spicy_NBA_Chili : RT @Spicy_NBA_Chili: - FortLeaksIta : Nuovo post nel nostro canale Telegram! ?? Fortnite su Twitter scrive: L'estate si sta ancora scaldando ?? Vai nel… - fortnite_leakk : Ecco le sezioni disponibili alla prossima rotazione del negozio oggetti: • Estate cosmica (x3) • Giornalieri • In… - gl1t6h : ??TWEET Fortnite?? L'estate si sta ancora scaldando ?? Salta nella modalità Pro 100 per ottenere uno stile Back… - pxetro74 : Immagina giocare a Fortnite in estate… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Estate

... che dovrebbe arrivare quest'. Le sue considerazioni a chiusura del processo non lasciavano ... mentre il popolarissimo videogioco - fenomeno(disponibile su praticamente qualsiasi ...... puoi trovare molteplici guide nella pagina del mio sito dedicata a. Fall Guys: Ultimate Knockout Fall Guys: Ultimate Knockout può essere definito come 'il gioco dell'2020'. Infatti, ...Per l’occasione, Epic Games ha ricreato all’interno di Fornite, presso l’isola O2 della Modalità Creativa, la O2 Arena, uno dei ...Sui canali social dedicati a Fortnite è spuntata un'immagine teaser dedicata a Loki come prossimo contenuto per i membri della Fortnite Crew.