Formaggi | salumi e non solo | le specialità de “La Cascina Alpina”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 giugno 2021)freschi e stagionati,, pane, vino, pasta, sottaceti e molto altro. Ai negozi “La“, marchio appartenente al Caseificio Paleni di Casazza, si trovano tanti prodotti genuini e di qualità a prezzi accessibili. Sono presenti con tre punti vendita aperti a tutta la clientela. Il titolare del Caseificio Paleni, Claudio Paleni, spiega: “Il primo è stato aperto nel 2005 a Bergamo in via Corridoni 23, il secondo nel 2006 a San Paolo d’Argon in via Nazionale 35 e il terzo nel 2008 a Curno in via Bergamo 30. Complessivamente contano 6 dipendenti suddivisi fra tutte le sedi e sono concepiti con lo stesso ...