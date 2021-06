Ford Mustang Bullitt | test drive dell' edizione limitata da 460 CV

(Di lunedì 28 giugno 2021) 4 posti, 3 porte e poco meno di 2 tonnellate di peso, sembra tanto ma non per questo poderoso propulsore V8 da 460 CV. Eh si! 10 in piùa versione GT perché questa è la. Circa 5 metri di ...

Advertising

iqaxoRonn : RT esarmarbo1972 'Ford Mustang Boss 302 - Rotisserie Restoration - Calypso Coral (1970) - doe_uno : @il_letterino @heyday94 apparte che in America ci sono i dollari...una bella Ford Mustang 427 CJ, e ci si riempie la vita di emozioni! - motorionline : ????Ford Mustang GT Convertibile 2021 La 'muscolosa' Mustang protagonista del nostro Com'è & Come Va!????… - infoiteconomia : Primo contatto con Ford Mustang Mach-E: elettrica, sportiva, ma sempre emozionante - auto2g : Mustang Mach-E, il primo SUV completamente elettrico Ford, con un'autonomia fino a 610km. Disponibile presso il nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Ford Mustang

Motorionline

Un'edizione limitata in omaggio alla leggendaria sportivaGT390 Fastback del 1968, famosa per il film Bullitt appunto del 68 con Steve McQueen. Infatti sono 68 gli esemplari realizzati solo ...Infatti la batteria agli ioni di litio è posizionata al centro tra gli assi e sotto il pianale: questo determina un baricentro basso che sostiene la sportività del crossoverMach - E: ...4 posti, 3 porte e poco meno di 2 tonnellate di peso, sembra tanto ma non per questo poderoso propulsore V8 da 460 CV. Eh si! 10 in più ...Curiosamente, Ford ha installato un chip che limita l’erogazione della potenza e la velocità massima ad appena 8 km/h La sua velocità massima, infatti, è limitata ad appena 8 km/h. Nel 2004 Ford prese ...