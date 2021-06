“Food for Earth”, perché il cibo è l’unica via per salvare il Pianeta (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo la tradizione greca, per maratona s’intende la corsa che nel 490 a.C. sarebbe stata compiuta dal soldato Fidippide per annunciare a tutta la sua comunità la vittoria di Atene sui Persiani. Un viaggio lungo, senza sosta né soluzione di continuità, dove la benzina che ti spinge ad andare avanti e a non cedere alla stanchezza, è l’urgenza di condividere un messaggio di estrema importanza, non solo per sé ma per l’intera collettività. Il prossimo 22 aprile, poco dopo Pasqua e nel pieno della stagione primaverile (due appuntamenti legati fortemente al concetto di “rinascita”), il Future Food Institute promuoverà una corsa simile a quella ateniese, con un messaggio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo la tradizione greca, per maratona s’intende la corsa che nel 490 a.C. sarebbe stata compiuta dal soldato Fidippide per annunciare a tutta la sua comunità la vittoria di Atene sui Persiani. Un viaggio lungo, senza sosta né soluzione di continuità, dove la benzina che ti spinge ad andare avanti e a non cedere alla stanchezza, è l’urgenza di condividere un messaggio di estrema importanza, non solo per sé ma per l’intera collettività. Il prossimo 22 aprile, poco dopo Pasqua e nel pieno della stagione primaverile (due appuntamenti legati fortemente al concetto di “rinascita”), il FutureInstitute promuoverà una corsa simile a quella ateniese, con un messaggio ...

Advertising

RRmpinero : RT @HuffPostItalia: “Food for Earth”, perché il cibo è l’unica via per salvare il Pianeta - jmgrandahl : RT @HuffPostItalia: “Food for Earth”, perché il cibo è l’unica via per salvare il Pianeta - HuffPostItalia : “Food for Earth”, perché il cibo è l’unica via per salvare il Pianeta - hvsrmusic : [EDITOR'S PICK] Benedetta da Jack White, stregata dalla Motown: la diva contemporanea che mancava. - light_clare : 'this is x era' ed è sempre uno diverso maybe... it's the golden era... e sono tutti più bonazzi del normale just food for thought -