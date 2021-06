Fondazione Fiera Milano, patrimonio e utile in crescita (Di lunedì 28 giugno 2021) Approvato il bilancio 2020: nell'anno della pandemia patrimonio netto a 722,73 milioni di euro (+6,87%), utile a 46,592 milioni rispetto ai 12,458 del 2019. Enrico Pazzali: "Ci confronteremo con uno scenario inedito, che imporrà maggiore competitività e capacità di innovazione. Ora serve più coraggio e voglia di accelerare per cogliere le sfide imposte dalla crisi globale" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) Approvato il bilancio 2020: nell'anno della pandemianetto a 722,73 milioni di euro (+6,87%),a 46,592 milioni rispetto ai 12,458 del 2019. Enrico Pazzali: "Ci confronteremo con uno scenario inedito, che imporrà maggiore competitività e capacità di innovazione. Ora serve più coraggio e voglia di accelerare per cogliere le sfide imposte dalla crisi globale"

