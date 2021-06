(Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl tempo sospeso della reclusione, spezzato dal percorso di rieducazione. Il docufilm Mirea, finanziato dalladie realizzato dall’Associazione Teatro di Sotto, racconta una storia di riscatto realmente vissuta tra le mura del carcere minorile di, a. La giovane detenuta Mirea dimostrerà, a sé stessa e al mondo esterno, che chi vuol cambiare può farlo, nonostante le grandi difficoltà. Lo sguardo della telecamera è rivolto anche alla città diper ribadire come l’etica della bellezza e il paesaggio naturale che circonda ...

Advertising

anteprima24 : ** Fondazione Banco #Napoli sostiene il progetto ragazzi Nisida ** - fondazioneBN : “Napoli, Musica per il Mondo”, la rassegna musicale alla Fondazione Banco di Napoli - geocappiello : RT @geocappiello: #9June #9Giugno Happy International Archives Day 2021 Archivio Storico del Banco di Napoli Fondazione Banco di Napoli N… - sumaistu47 : A Gavuà sono stato ospite due volte del presidente dalla fondazione Banco di Sardegna o roba del genere. Un tipo ma… - TG24info : Provincia – Banco BPM e Fondazione Banco Alimentare | -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Banco

Il Mattino

Grazie al contributo diComunitaria Nord Milano , ente che sostiene le organizzazioni ... 'E' stato undi prova importante - dice una delle educatrici che ha partecipato al viaggio - un'...Gli affreschi di Solimena Il sacerdote, nell'aprile scorso, ha scritto lettere al presidente della Giunta regionale, al presidente dell'Enit, alladi Napoli, come, in tempi ...Mancano i fondi per completare il restauro della Chiesa di San Nicola alla Carità a Napoli e il parroco, padre Mario Rega, chiede aiuto al presidente della Federazione Russa, Vladimir ...Padre Mario Rega ha scritto a tutte le istituzioni italiane, ma nessuno ha risposto: quindi l’ultimo estremo tentativo di richiesta al presidente della Federazione Russa, devota proprio a San Nicola ...