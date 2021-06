Flavio Insinna, il conto alla rovescia è finito: il giorno atteso è arrivato (Di lunedì 28 giugno 2021) Per Flavio Insinna sta per partire una nuova sfida. Per il conduttore de “L’Eredità” è arrivato il giorno che stava aspettando da molto tempo. Flavio Insinna (Getty Images)Per la Rai è tempo del ritorno al passato. Dopo che Simona Ventura ha ripreso in mano il famoso show “Game of Games”, adesso anche Flavio Insinna dovrà confrontarsi con uno dei programmi più seguiti di sempre. Una sfida che il conduttore stava aspettando da molto tempo e che adesso è finalmente arrivata. Dopo che “Oggi è un altro giorno” è andato in ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 giugno 2021) Persta per partire una nuova sfida. Per il conduttore de “L’Eredità” èilche stava aspettando da molto tempo.(Getty Images)Per la Rai è tempo del ritorno al passato. Dopo che Simona Ventura ha ripreso in mano il famoso show “Game of Games”, adesso anchedovrà confrontarsi con uno dei programmi più seguiti di sempre. Una sfida che il conduttore stava aspettando da molto tempo e che adesso è finalmente arrivata. Dopo che “Oggi è un altro” è andato in ...

