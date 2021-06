Fisco | P Chigi | ok cabina regia a blocco cartelle fino al 31 agosto

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Ladipresieduta dal premier Mario Draghi "si è espressa favorevolmente per l'estensione di due mesi,al 31, deldelleesattoriali". Lo si apprende da fonti di Palazzoal termine del vertice.

Advertising

BRisaliti : #TGLa7Speciale. Ma uno che è stato a Palazzo Chigi per due anni e passa deve prestarsi a teatrini del genere? “Piaz… - misiagentiles : #Fisco: dal #bolloauto all'#Irpef, tutte le #tasse che pesano sugli italiani #Finanze @MEF_GOV @Palazzo_Chigi - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il coordinatore Fi ricevuto a Palazzo Chigi: garantisce sostegno e sponsorizza le riforme di fisco, giustizia e burocrazia:… - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Il coordinatore Fi ricevuto a Palazzo Chigi: garantisce sostegno e sponsorizza le riforme di fisco, giustizia e burocrazia:… - forza_italia : RT @ilgiornale: Il coordinatore Fi ricevuto a Palazzo Chigi: garantisce sostegno e sponsorizza le riforme di fisco, giustizia e burocrazia:… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Chigi

La Sicilia

La Cabina di regia che si è riunita oggi si è espressa favorevolmente per l'estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali. E' quanto comunica Palazzo. 28 giugno 2021... ma la mia sensazione è che a Palazzoci sia ben altro di cui interessarsi, e ci si stia ... entro il 31 luglio, la legge delega sulla riforma del). Tra l'altro, il fatto che questa proposta ...ROMA, 28 GIU - La Cabina di regia, a quanto si apprende a Palazzo Chigi, si è espressa favorevolmente per l'estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali. Intanto, - ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - La cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi "si è espressa favorevolmente per l'estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali" ...