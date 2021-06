Fiocco rosa per Fabio Fulco | diventa papà a 50 anni | mistero sul nome

(Di lunedì 28 giugno 2021) Una bella notizia per l’attore che ha condiviso con i fan il suo primo meravigliosoto! A dare l’annuncio è stato proprio l’attore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Lunanotizie : Fiocco rosa a Latina, è nata Vittoria Cozzolino - - zazoomblog : Uomini e Donne amatissima coppia aspetta un primo figlio: “Fiocco rosa” – VIDEO - #Uomini #Donne #amatissima… - libreriaatlant1 : fiocco rosa! - _ssweg_ : mio padre ha una capretta con un collare con un fiocco rosa bellissimo - UCAlbinoLeffe : Fiocco rosa in casa AlbinoLeffe! ???? Nelle scorse ore è nata AMELIE, primogenita di Jacopo Manconi, attaccante dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa

Lunanotizie

Ha abbinato poi uno slip con chiusura asui fianchi per regolare la vestibilità. Un romantico tessuto sangallo sui toni delpastello, caratterizzato da una stampa floreale. Ma il ...nata a Genova la piccola Anita Una bella notizia per l'atletica italiana. Emma Quaglia è diventata mamma della piccola Anita, nata nella scorsa notte a Genova, per la gioia della mezzofondista e ...Una bella notizia per l'attore che ha condiviso con i fan il suo primo meraviglioso Fiocco rosa. Fabio Fulco è diventato papà!Fabio Fulco papà. "Oggi é il giorno più bello della mia vita!" scrive l'attore, 50 anni, su Instagram annunciando la nascita della sua prima figlia, frutto dell'amore per la fidanzata Veronica Papa, 2 ...