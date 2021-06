FIGC, la nota sulla Black Lives Matter: “La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari non condividiamo la campagna” (Di lunedì 28 giugno 2021) FIGC la nota riguardo la Black Lives Matter, nella nota si precisa che la squadra sarà solidale con gli avversari, ma la campagna non è condivisa L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 giugno 2021)lariguardo la, nellasi precisa che lasarà solidale con gli, ma lanon è condivisa L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

GoalItalia : La nota ufficiale della FIGC sulla decisione dell'Italia ?? - FBiasin : A proposito della questione 'in ginocchio' la #Figc fa sapere di non aver pubblicato nessuna nota ufficiale e che q… - ricatti88 : RT @Libero_official: 'La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo'. #Eu… - GPeppe34N : RT @FBiasin: A proposito della questione 'in ginocchio' la #Figc fa sapere di non aver pubblicato nessuna nota ufficiale e che quella ripor… - Fabry27 : Vorrei commentare la nota della FIGC, ma aspetto che escano i sottotitoli per capirla meglio ????? -