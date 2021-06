Figc: 'Giocatori dell'Italia liberi di aderire a Black Lives Matter' (Di lunedì 28 giugno 2021) Nessuna indicazione ai Giocatori della nazionale Italiana da parte della Figc sulla questione ' Black Lives Matter ', ma altrettanta fermezza contro il razzismo. Lo fa intendere un comunicato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021) Nessuna indicazione aia nazionalena da partesulla questione '', ma altrettanta fermezza contro il razzismo. Lo fa intendere un comunicato ...

domeniconaso : Che vuol dire che “non condividono la campagna”? Davvero, non capisco. Non condividono cosa? Un gesto plateale cont… - JJRUSSIAN66 : @colvieux Ma precisamente ai giocatori del Belgio cosa è successo, che dobbiamo essere solidali con loro? #FIGC #BlackLivesMatter - Panorao : RT @TendenzaPerche: #FIGC: perché, quindi se i giocatori del Belgio iniziano tutti a scaccolarsi, noi tutti con le dita nel naso, eh! Per… - mazzettam : Quindi la questione è che diversi giocatori NON VOGLIONO INGINOCCHIARSI, se non 'costretti' dall'inginocchiarsi deg… - JFSebastian146 : RT @siriomerenda: la #FIGC 'gli azzurri s'inginocchieranno per 'solidarietà' ai giocatori del #Belgio...ma non per la campagna in sé, che n… -