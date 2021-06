FIFA 21: Prediction Summer Stars – Festival Of FUTBall (Di lunedì 28 giugno 2021) In calce alla notizia riportiamo la nostra Prediction dei Summer Stars dell’evento Festival Of FUTBall per la modalità FIFA 21 Ultimate Team atteso per venerdi 2 luglio. Festeggia il ritorno del calcio internazionale con il Festival di FUTBall (“FDF”) in FUT 21. Lasciati coinvolgere dallo spirito della festa in FUT con nuovi tipi di oggetti giocatore speciali, oltre a Sfide Creazione Rosa e obiettivi a tema. EA Sports ha deciso di aprire i battenti con carte speciali Festival di FUTBall il Cammino verso la gloria che ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 28 giugno 2021) In calce alla notizia riportiamo la nostradeidell’eventoOfper la modalità21 Ultimate Team atteso per venerdi 2 luglio. Festeggia il ritorno del calcio internazionale con ildi(“FDF”) in FUT 21. Lasciati coinvolgere dallo spirito della festa in FUT con nuovi tipi di oggetti giocatore speciali, oltre a Sfide Creazione Rosa e obiettivi a tema. EA Sports ha deciso di aprire i battenti con carte specialidiil Cammino verso la gloria che ...

